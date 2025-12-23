Na noite do último domingo (21), um homem foi preso em flagrante, suspeito de agredir a própria esposa em uma residência no Jardim Santa Terezinha, em Sumaré. A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a ocorrência de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o marido a agrediu com socos na cabeça e empurrões. Ela declarou que episódios violentos semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, mas que somente nesta data decidiu pedir ajuda e registrar a ocorrência.

Questionado pelos policiais, o suspeito alegou que estava comemorando a vitória do Corinthians e que a discussão teria começado porque a esposa não quis lhe entregar a chave do veículo.