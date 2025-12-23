Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar, acusados de furto em uma farmácia da Avenida Bandeirantes, no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu por volta das 19h45, após funcionárias do estabelecimento perceberem a ação criminosa e acionarem a polícia.

Uma guarnição que se deslocava para outra ocorrência chegou ao local e flagrou os dois indivíduos subtraindo produtos e tentando fugir. Durante a abordagem, os policiais encontraram um item furtado com um dos suspeitos. Com o outro, havia uma sacola contendo diversos cosméticos que haviam sido retirados das prateleiras.

Os homens foram detidos no local, tiveram seus direitos informados e, para evitar tentativa de fuga, foram algemados antes de serem conduzidos à Central de Polícia Judiciária.