Um adolescente protagonizou uma perseguição com a Polícia Militar em Mogi Mirim, após desobedecer a uma ordem de parada. A ação, que começou por uma infração de trânsito, terminou com o jovem hospitalizado e a motocicleta apreendida.

Tudo começou por volta das 15h30, durante patrulhamento de rotina, quando os militares flagraram o motociclista transitando sem capacete e com a placa do veículo propositalmente levantada, o que impede sua identificação.

Ao ser sinalizado para parar, o condutor ignorou a determinação e iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição percorreu diversas vias da cidade, com o adolescente realizando manobras arriscadas que colocaram em risco sua própria segurança e a de outros usuários das vias.