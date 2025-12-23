Um adolescente protagonizou uma perseguição com a Polícia Militar em Mogi Mirim, após desobedecer a uma ordem de parada. A ação, que começou por uma infração de trânsito, terminou com o jovem hospitalizado e a motocicleta apreendida.
Tudo começou por volta das 15h30, durante patrulhamento de rotina, quando os militares flagraram o motociclista transitando sem capacete e com a placa do veículo propositalmente levantada, o que impede sua identificação.
Ao ser sinalizado para parar, o condutor ignorou a determinação e iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição percorreu diversas vias da cidade, com o adolescente realizando manobras arriscadas que colocaram em risco sua própria segurança e a de outros usuários das vias.
O acompanhamento policial se estendeu até a Rodovia Senador André Franco Montouro. Foi ao tentar uma manobra brusca de retorno na via que o motociclista perdeu o controle e caiu.
Abordagem e consequências
Após a queda, os policiais contiveram o condutor para uma abordagem segura. Uma busca pessoal não localizou nenhum item ilícito. Uma consulta ao veículo também descartou que a motocicleta fosse produto de roubo ou furto.
O adolescente queixou-se de dores no ombro e foi levado a uma unidade de saúde. No atendimento médico, foi diagnosticada luxação no ombro esquerdo, consequência direta da queda.
Na delegacia, a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e determinou o registro de ato infracional análogo aos crimes de direção perigosa e desobediência. Após as providências legais, o jovem foi liberado à custódia de seu responsável.