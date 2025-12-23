Um homem foi preso pela Polícia Militar sob a acusação de praticar violência doméstica em Mogi Guaçu. O caso ocorreu por volta das 12h, após uma denúncia anônima relatar que uma mulher estava sendo agredida por um familiar.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com lesão visível no braço direito. Em depoimento, ela detalhou que sofreu agressões físicas, que incluíam golpes e tentativa de sufocamento.

Diante da evidência da violência, os militares detiveram o suspeito imediatamente. A mulher recebeu apoio da equipe e foi encaminhada a uma unidade de saúde para exames e elaboração de laudo médico, antes de prestar queixa formal.