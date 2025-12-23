Um homem foi preso pela Polícia Militar sob a acusação de praticar violência doméstica em Mogi Guaçu. O caso ocorreu por volta das 12h, após uma denúncia anônima relatar que uma mulher estava sendo agredida por um familiar.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com lesão visível no braço direito. Em depoimento, ela detalhou que sofreu agressões físicas, que incluíam golpes e tentativa de sufocamento.
Diante da evidência da violência, os militares detiveram o suspeito imediatamente. A mulher recebeu apoio da equipe e foi encaminhada a uma unidade de saúde para exames e elaboração de laudo médico, antes de prestar queixa formal.
O agressor, que inicialmente não reagiu à prisão, tornou-se agitado dentro da delegacia, obrigando os agentes a adotarem procedimentos de contenção para garantir a segurança. Durante a ação, os policiais também encontraram com ele uma pequena quantidade de substância análoga à cocaína, que foi apreendida.
Após a conclusão do registro da ocorrência, a autoridade policial presente ratificou a prisão em flagrante. O homem foi autuado e permanece à disposição da Justiça.