Durante um patrulhamento de rotina no Bairro Bom Jardim, em Artur Nogueira, policiais localizaram e prenderam um jovem de 18 anos contra o qual havia um mandado judicial em aberto. A ação ocorreu na Rua Gagliano Fontana.

Os agentes, que já tinham conhecimento de que um morador do endereço era alvo de uma ordem judicial, avistaram o jovem recebendo uma entrega de açaí. A equipe retornou com a viatura e procedeu com a abordagem.

Após identificação e consulta aos sistemas policiais, foi confirmado o mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira em 12 de dezembro de 2025. O documento determina o cumprimento de medida socioeducativa de internação, relacionada a ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinal identificador (placa) de veículo automotor.