Um caso de violência doméstica em Artur Nogueira terminou com a detenção tanto do agressor quanto da vítima. A mulher, que denunciou as agressões do companheiro, também foi presa após a polícia descobrir um mandado de prisão em aberto contra ela, pelo crime de estelionato.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência no Parque dos Ipês. No local, os policiais encontraram a vítima com lesões visíveis no pescoço. De acordo com o relato policial, o filho da mulher interveio durante a agressão, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu desarmá-lo, já que o homem portava uma faca no momento.

O agressor foi detido ainda dentro da residência. Todos os envolvidos, incluindo o filho, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Artur Nogueira. O jovem, que sofreu fratura na mão direita durante a defesa da mãe, recebeu atendimento médico e, após os procedimentos, foi liberado e acompanhado por um familiar.