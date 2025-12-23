Um caso de violência doméstica em Artur Nogueira terminou com a detenção tanto do agressor quanto da vítima. A mulher, que denunciou as agressões do companheiro, também foi presa após a polícia descobrir um mandado de prisão em aberto contra ela, pelo crime de estelionato.
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência no Parque dos Ipês. No local, os policiais encontraram a vítima com lesões visíveis no pescoço. De acordo com o relato policial, o filho da mulher interveio durante a agressão, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu desarmá-lo, já que o homem portava uma faca no momento.
O agressor foi detido ainda dentro da residência. Todos os envolvidos, incluindo o filho, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Artur Nogueira. O jovem, que sofreu fratura na mão direita durante a defesa da mãe, recebeu atendimento médico e, após os procedimentos, foi liberado e acompanhado por um familiar.
Na delegacia, no entanto, a situação tomou um rumo inesperado. Durante o registro da ocorrência, os policiais identificaram, por meio do sistema da rede Copom, um mandado de prisão em aberto contra a própria mulher agredida, referente a crime de estelionato. Um segundo boletim de ocorrência foi registrado, e ela também foi presa, à disposição da Justiça.