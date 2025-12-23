Seis presos conseguiram fugir da cadeia do 1º Distrito Policial de Sumaré na manhã do último domingo (21). O episódio ocorreu no bairro Jardim Alvorada, após os detentos retornarem de audiências de custódia. Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal recapturou quatro deles minutos após a fuga, mas outros dois continuam foragidos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os seis homens tentaram a fuga assim que retornaram à unidade. Quatro foram recapturados ainda na calçada da delegacia. Os outros dois conseguiram escapar pela parte dos fundos do prédio e seguem sendo procurados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a fuga teria sido possibilitada por uma falha operacional: um guarda municipal teria deixado a cela destrancada. A perícia técnica foi acionada para examinar o local. O caso também foi comunicado à 9ª Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil, sediada em Piracicaba, que deve apurar as responsabilidades pelo incidente.