CALOR INTENSO

Calor segue firme na RMC; temperatura pode chegar a 32°C

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Nesta terça (23) e quarta-feira (24), a única mudança será um aumento ainda maior no calor, com a temperatura máxima podendo atingir os 32°C.
Os próximos dois dias seguem com tempo estável e calor intenso na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Na quarta-feira (24), os termômetros podem marcar até 32°C, sem previsão de chuvas. A condição de tempo seco e quente deve permanecer pelos próximos dias.

O sol forte e o tempo seco não dão trégua. Nesta terça-feira (23) e na quarta-feira (24), a única mudança será um aumento ainda maior no calor, com a temperatura máxima podendo atingir 32°C.

A tendência, segundo a previsão, é que os próximos dias continuem com esta estabilidade, sem sinais de chuva. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

