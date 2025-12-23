Os próximos dois dias seguem com tempo estável e calor intenso na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Na quarta-feira (24), os termômetros podem marcar até 32°C, sem previsão de chuvas. A condição de tempo seco e quente deve permanecer pelos próximos dias.

O sol forte e o tempo seco não dão trégua. Nesta terça-feira (23) e na quarta-feira (24), a única mudança será um aumento ainda maior no calor, com a temperatura máxima podendo atingir 32°C.

A tendência, segundo a previsão, é que os próximos dias continuem com esta estabilidade, sem sinais de chuva. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).