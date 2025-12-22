A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar um trecho da avenida Anchieta, na região central da cidade, a partir das 20h desta segunda-feira (22). A medida atende a uma solicitação da Sanasa e é necessária para a troca emergencial de um tampão de poço de visita, sem previsão de término dos trabalhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio será feito na pista interna da avenida, no sentido bairro–Centro, entre as ruas Guilherme da Silva e Major Solon, no Cambuí. Durante a intervenção, o tráfego de veículos será desviado para a pista externa, no lado direito do canteiro central, mantendo a circulação pela própria Anchieta.

O transporte público coletivo também será impactado. Ônibus que normalmente utilizam a pista interna passarão a circular pela pista externa, com remanejamento temporário dos pontos de parada. Após o trecho interditado, os coletivos retomam o trajeto habitual pela rua Dona Libânia. Ao todo, mais de 50 linhas, incluindo serviços convencionais e corredores BRT, operam na região.