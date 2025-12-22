O principal suspeito de matar Rayana Raissa Albuquerque de Matos, de 21 anos, se entregou à Polícia Civil nesta segunda-feira e se apresentou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Hortolândia. Identificado como Ellyton Matheus Silva Santos, de 19 anos, ele havia fugido após o crime e era considerado foragido desde a madrugada de terça-feira (16). Com a apresentação voluntária, passou a ficar à disposição da Justiça.

Rayana foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça dentro da residência onde morava com o suspeito, na casa da mãe dele, para onde o casal havia se mudado havia cerca de duas semanas. Eles mantinham relacionamento há aproximadamente dois anos e tinham um filho de apenas dois meses, que estava no imóvel no momento do crime.

De acordo com o registro policial, a mãe do suspeito e o bebê estavam na sala, enquanto a vítima estava em outro cômodo. A apuração inicial indica que o jovem saiu da casa e retornou pouco tempo depois; em seguida, entrou no banheiro com Rayana. Minutos depois, familiares ouviram o disparo.