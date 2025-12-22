A virada de ano já começou a impactar a mobilidade em Campinas, com aumento expressivo na circulação de passageiros. Até o dia 5 de janeiro, a estimativa é que cerca de 690 mil pessoas passem pelo Aeroporto Internacional de Viracopos e pelo Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo, consolidando o período como um dos mais movimentados do ano.

Na Rodoviária de Campinas, a projeção aponta para mais de 114 mil embarques e desembarques, distribuídos em cerca de 7 mil ônibus até o início de janeiro. Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Maringá e Poços de Caldas, refletindo tanto viagens familiares quanto deslocamentos turísticos.

Já em Viracopos, o movimento deve ser ainda maior. A previsão é de 576 mil passageiros passando pelo terminal entre 19 de dezembro e 5 de janeiro, com aproximadamente 5.250 pousos e decolagens no período. Os destinos nacionais mais demandados incluem capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Vitória e cidades do interior paulista. Nos voos internacionais, seguem em alta as rotas para Fort Lauderdale e Orlando (EUA), Lisboa e Porto (Portugal) e Madri (Espanha).