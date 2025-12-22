O deslocamento de quem deixa ou chega à região de Campinas para as festas de fim de ano deve provocar movimentação intensa nas principais rodovias. As concessionárias responsáveis pelos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Corredor Dom Pedro estimam quase 6 milhões de veículos circulando pelas estradas durante o período do Natal e do Ano-Novo.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a previsão é de 2,73 milhões de veículos ao longo da Operação Natal, que ocorre entre 0h desta terça-feira (23) e 0h de domingo (28). O maior volume de tráfego deve ser registrado na saída para o Interior, principalmente na terça-feira, das 16h às 20h, e na quarta-feira (24), das 9h às 14h. Já o retorno tende a concentrar veículos no sentido capital, no domingo (28), entre 16h e 21h.

No Corredor Dom Pedro, administrado pela Rota das Bandeiras, a expectativa é ainda maior: cerca de 3,2 milhões de veículos devem circular pelas rodovias sob concessão até o dia 5 de janeiro, primeira segunda-feira de 2026. A Operação Especial de Tráfego já está em andamento e foi planejada para atender ao aumento significativo da demanda típica do período.