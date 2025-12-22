Vinhedo avançou no processo para implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro Morada da Lua, que hoje não conta com rede coletora e depende de fossas sépticas. A formalização do repasse de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) ocorreu durante reunião dos Comitês PCJ, em Extrema (MG).

A assinatura do contrato foi feita pela superintendente da Sanebavi, Andréa Campos, e marca o início da fase preparatória do projeto, com previsão de início das obras em 2026. A destinação dos recursos foi aprovada com apoio da Agência das Bacias PCJ.

Atualmente, a ausência de rede coletora no bairro representa risco ambiental, com possibilidade de contaminação do solo e de mananciais. A nova infraestrutura permitirá que o esgoto doméstico seja coletado e encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pinheirinho, que já possui capacidade operacional para absorver a nova demanda.