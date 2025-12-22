Vinhedo avançou no processo para implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro Morada da Lua, que hoje não conta com rede coletora e depende de fossas sépticas. A formalização do repasse de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) ocorreu durante reunião dos Comitês PCJ, em Extrema (MG).
A assinatura do contrato foi feita pela superintendente da Sanebavi, Andréa Campos, e marca o início da fase preparatória do projeto, com previsão de início das obras em 2026. A destinação dos recursos foi aprovada com apoio da Agência das Bacias PCJ.
Atualmente, a ausência de rede coletora no bairro representa risco ambiental, com possibilidade de contaminação do solo e de mananciais. A nova infraestrutura permitirá que o esgoto doméstico seja coletado e encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pinheirinho, que já possui capacidade operacional para absorver a nova demanda.
O projeto foi dimensionado para atender cerca de 800 moradores, abrangendo 258 imóveis, considerando a expansão futura do bairro, que hoje possui aproximadamente 210 residências. Estão previstos 1.708 metros de redes coletoras, 39 poços de visita e a execução de 210 ligações de ramais prediais.
O investimento total é de R$ 3,1 milhões, sendo R$ 2,95 milhões provenientes do Fehidro e R$ 155,5 mil de contrapartida da Sanebavi. A obra integra o planejamento municipal voltado à ampliação da cobertura de saneamento básico e à melhoria das condições de saúde pública e preservação ambiental em Vinhedo.