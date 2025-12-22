22 de dezembro de 2025
SANEAMENTO

Vinhedo viabiliza recursos para rede de esgoto à Morada da Lua

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMV
Contrato com recursos do Fehidro foi formalizado nos Comitês PCJ; obras no bairro Morada da Lua estão previstas para começar em 2026.
Vinhedo avançou no processo para implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro Morada da Lua, que hoje não conta com rede coletora e depende de fossas sépticas. A formalização do repasse de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) ocorreu durante reunião dos Comitês PCJ, em Extrema (MG).

A assinatura do contrato foi feita pela superintendente da Sanebavi, Andréa Campos, e marca o início da fase preparatória do projeto, com previsão de início das obras em 2026. A destinação dos recursos foi aprovada com apoio da Agência das Bacias PCJ.

Atualmente, a ausência de rede coletora no bairro representa risco ambiental, com possibilidade de contaminação do solo e de mananciais. A nova infraestrutura permitirá que o esgoto doméstico seja coletado e encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pinheirinho, que já possui capacidade operacional para absorver a nova demanda.

O projeto foi dimensionado para atender cerca de 800 moradores, abrangendo 258 imóveis, considerando a expansão futura do bairro, que hoje possui aproximadamente 210 residências. Estão previstos 1.708 metros de redes coletoras, 39 poços de visita e a execução de 210 ligações de ramais prediais.

O investimento total é de R$ 3,1 milhões, sendo R$ 2,95 milhões provenientes do Fehidro e R$ 155,5 mil de contrapartida da Sanebavi. A obra integra o planejamento municipal voltado à ampliação da cobertura de saneamento básico e à melhoria das condições de saúde pública e preservação ambiental em Vinhedo.

