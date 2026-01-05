Com a intensificação das chuvas de verão, cresce a ocorrência de escorpiões em áreas urbanas, principalmente em bairros próximos a terrenos baldios, entulhos e redes de esgoto. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, reforçou as orientações preventivas e os procedimentos que devem ser adotados pela população.
Segundo a Vigilância, o aumento da umidade e o alagamento de áreas externas fazem com que os escorpiões busquem abrigo em locais secos, como ralos, caixas de gordura, quintais, lavanderias e até o interior das residências. Ao identificar a presença do animal ou de outros peçonhentos, o morador deve acionar imediatamente o telefone 156, para que a equipe técnica realize a vistoria e forneça as orientações adequadas.
De acordo com a coordenação da Zoonoses, as ações de controle são feitas exclusivamente por agentes capacitados, que avaliam o ambiente e orientam os moradores sobre medidas eficazes de prevenção. A dedetização, no entanto, é restrita a áreas e espaços públicos, não sendo realizada dentro das residências.
Para reduzir o risco de aparecimento de escorpiões, a Secretaria de Saúde orienta que os moradores adotem cuidados básicos no dia a dia. Entre as principais medidas estão evitar o acúmulo de lixo, entulho e materiais de construção, manter ralos, caixas de gordura e esgoto sempre vedados, conservar quintais limpos, fechar frestas em portas, janelas e rodapés, além de instalar telas protetoras em ralos e grelhas. Também é recomendado sacudir roupas, toalhas, calçados e bolsas antes do uso, prática que ajuda a evitar acidentes.
Além das visitas técnicas, a Vigilância em Zoonoses mantém um trabalho contínuo de orientação, com distribuição de materiais informativos e divulgação de conteúdos educativos nos canais oficiais da Prefeitura, reforçando a importância da prevenção como principal forma de controle.
Em caso de picada de escorpião, a orientação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. A atenção deve ser redobrada quando a vítima for criança de até 10 anos, que deve ser encaminhada diretamente ao Hospital Estadual de Sumaré (HES), referência para atendimento e aplicação do soro antiescorpiônico.