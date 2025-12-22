Um homem foi preso em flagrante, no final de semana, sob suspeita de receptação e adulteração de veículo roubado, no bairro Vila Bianchi, em Mogi Mirim. A prisão foi realizada pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim.

A ação começou após o recebimento de uma denúncia sobre um carro suspeito estacionado na Rua Marques. Ao chegarem ao local, os guardas municipais encontraram um GM Corsa prata, com placas de Minas Gerais.

Uma consulta ao sistema apontou que as placas pertenciam, na verdade, a um Volkswagen Parati. Os agentes também constataram que os números dos vidros não correspondiam ao veículo das placas, o lacre do chassi estava rompido e a numeração do chassi confirmou que se tratava de um Corsa com registro de furto em 6 de julho de 2025, originalmente emplacado em Mogi Mirim.

Perseguição e confissão