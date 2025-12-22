Um homem foi preso em flagrante, no final de semana, sob suspeita de receptação e adulteração de veículo roubado, no bairro Vila Bianchi, em Mogi Mirim. A prisão foi realizada pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim.
A ação começou após o recebimento de uma denúncia sobre um carro suspeito estacionado na Rua Marques. Ao chegarem ao local, os guardas municipais encontraram um GM Corsa prata, com placas de Minas Gerais.
Uma consulta ao sistema apontou que as placas pertenciam, na verdade, a um Volkswagen Parati. Os agentes também constataram que os números dos vidros não correspondiam ao veículo das placas, o lacre do chassi estava rompido e a numeração do chassi confirmou que se tratava de um Corsa com registro de furto em 6 de julho de 2025, originalmente emplacado em Mogi Mirim.
Perseguição e confissão
Enquanto os guardas realizavam a vistoria no carro, uma camionete passou pelo local e foi apontada como sendo do responsável pelo Corsa. Parte da equipe acompanhou o veículo e realizou a abordagem do motorista.
Em depoimento, o homem confessou ter adquirido o carro de forma irregular. Ele relatou que fez uma troca com um indivíduo de Mogi Guaçu, entregando um VW Gol em troca do Corsa, mesmo ciente de que o veículo era irregular, sem documentação e com placas pertencentes a outro automóvel. Segundo ele, a intenção era utilizar o carro até perdê-lo.
Diante das evidências e da confissão, os guardas municipais efetuaram a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Permanente de Mogi Guaçu. O Corsa foi apreendido, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.