A primeira segunda-feira do verão marca o início da semana do Natal com clima típico da estação em Campinas e região. Segundo a previsão da Climatempo, o dia de hoje será de sol, calor e tempo firme, sem previsão de chuva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 31°C, mantendo a sensação de calor ao longo de todo o dia.

O sol aparece entre algumas nuvens durante a manhã e a tarde, com períodos de céu nublado, mas sem instabilidade.