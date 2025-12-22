A primeira segunda-feira do verão marca o início da semana do Natal com clima típico da estação em Campinas e região. Segundo a previsão da Climatempo, o dia de hoje será de sol, calor e tempo firme, sem previsão de chuva.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 31°C, mantendo a sensação de calor ao longo de todo o dia.
O sol aparece entre algumas nuvens durante a manhã e a tarde, com períodos de céu nublado, mas sem instabilidade.
À noite, o tempo segue estável.
A umidade relativa do ar varia bastante, entre 48% nas horas mais quentes e 91% durante a madrugada e o início da manhã.
Não há previsão de chuva, de acordo com a Climatempo.
Com calor, sol e tempo firme, a segunda-feira abre a semana do Natal com a cara do verão, estação que acabou de começar em Campinas e região.