ACIDENTE E FUGA

Motorista bêbado avança sinal, atropela motociclista e é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Rede Social
O motorista do carro envolvido, que avançou o sinal vermelho, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso com sinais de embriaguez.
Um grave acidente na madrugada deste domingo (21), na Avenida Doutor Moraes Salles, em Campinas, deixou um jovem motociclista internado em estado grave. O motorista do carro envolvido, que avançou o sinal vermelho, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar sob evidentes sinais de embriaguez.

Segundo a ocorrência, por volta da 1h12, um homem de 29 anos, conduzindo um Honda Civic, desrespeitou a sinalização e colidiu violentamente contra a motocicleta Honda CG de Maicon dos Santos Nascimento, de 21 anos. O motociclista foi socorrido com ferimentos graves na cabeça e encaminhado ao Hospital Mário Gatti, onde aguarda cirurgia.

Após a fuga, a PM localizou o Civic danificado. Na abordagem, Arruda confessou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No interior do veículo, os policiais encontraram ainda duas porções de substância semelhante à cocaína.

O laudo pericial confirmou que o condutor estava sob efeito de álcool e/ou drogas. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa no trânsito, fuga do local do acidente e posse de drogas. Por se tratar de crime inafiançável, foi encaminhado ao 2º Distrito Policial e permanece à disposição da Justiça.

