VILA SOMA EM PAZ

Moradores respiram com pancadão lacrado após anos de barulho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação da Operação Sossego na Vila Soma, em Sumaré, interrompeu festa irregular com paredões de som de 4 metros e cobrança de entrada.
Um evento conhecido como pancadão, que há anos tirava o sossego dos moradores do Vila Soma e região, em Sumaré, foi lacrado pela Prefeitura na noite deste sábado (20). A ação, parte da Operação Sossego, interrompeu uma festa com paredões de som e cobrança de ingresso, realizada sem alvará em uma chácara alugada.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a fiscalização, equipes municipais flagraram a realização do evento comercial irregular. No local, foram encontrados imensos equipamentos de som, com paredões medindo cerca de 4m x 4m cada, que geravam perturbação no período noturno.

A responsável pelo evento, contatada durante a ação, não possuía o alvará de funcionamento obrigatório, apresentando apenas o contrato de locação do espaço. Diante das irregularidades, os fiscais determinaram a paralisação imediata e lavraram o Termo de Lacração do estabelecimento.

A organizadora foi orientada a não romper o lacre sem a presença de um fiscal, sob risco de cometer crime de desobediência. Uma via da notificação ficou em seu poder.

A ação visa garantir o direito ao descanso e à qualidade de vida da população, atendendo a reclamações antigas de moradores do Vila Soma e de bairros vizinhos, como o Jardim São Carlos.

