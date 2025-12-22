Um evento conhecido como pancadão, que há anos tirava o sossego dos moradores do Vila Soma e região, em Sumaré, foi lacrado pela Prefeitura na noite deste sábado (20). A ação, parte da Operação Sossego, interrompeu uma festa com paredões de som e cobrança de ingresso, realizada sem alvará em uma chácara alugada.

Durante a fiscalização, equipes municipais flagraram a realização do evento comercial irregular. No local, foram encontrados imensos equipamentos de som, com paredões medindo cerca de 4m x 4m cada, que geravam perturbação no período noturno.

A responsável pelo evento, contatada durante a ação, não possuía o alvará de funcionamento obrigatório, apresentando apenas o contrato de locação do espaço. Diante das irregularidades, os fiscais determinaram a paralisação imediata e lavraram o Termo de Lacração do estabelecimento.