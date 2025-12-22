Um motociclista foi detido após empinar sua motocicleta em via pública e, em seguida, tentar fugir dos guardas civis em uma perseguição que percorreu vários bairros de Indaiatuba.
De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), por volta das 23h30, uma equipe flagrou o homem empinando uma motocicleta Honda CG-160 Fan no Jardim Morada do Sol. Ao perceber a presença dos guardas, o condutor acelerou e iniciou a fuga em alta velocidade.
A perseguição durou aproximadamente 15 minutos e atravessou os bairros Jardim Morada do Sol, Jardim Paulista e Jardim União. O motociclista só foi interceptado após cair com a moto na Rua Almir Antônio Artoni, no Jardim dos Colibris.
O condutor foi levado ao Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência por direção perigosa. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran. Após cumprir os trâmites legais, o homem foi liberado.