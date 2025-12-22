22 de dezembro de 2025
DIREÇÃO PERIGOSA

Motoqueiro empina, foge por bairros e cai na abordagem

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
A perseguição em Indaiatuba durou aproximadamente 15 minutos e atravessou os bairros Jardim Morada do Sol, Jardim Paulista e Jardim União.
Um motociclista foi detido após empinar sua motocicleta em via pública e, em seguida, tentar fugir dos guardas civis em uma perseguição que percorreu vários bairros de Indaiatuba.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), por volta das 23h30, uma equipe flagrou o homem empinando uma motocicleta Honda CG-160 Fan no Jardim Morada do Sol. Ao perceber a presença dos guardas, o condutor acelerou e iniciou a fuga em alta velocidade.

A perseguição durou aproximadamente 15 minutos e atravessou os bairros Jardim Morada do Sol, Jardim Paulista e Jardim União. O motociclista só foi interceptado após cair com a moto na Rua Almir Antônio Artoni, no Jardim dos Colibris.

O condutor foi levado ao Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência por direção perigosa. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran. Após cumprir os trâmites legais, o homem foi liberado.

