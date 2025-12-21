A Polícia Militar localizou um casal que era procurado pela Justiça por envolvimento na morte de uma mulher de 46 anos, assassinada a tiros em abril de 2024, no bairro Parque Aeroporto, em Campinas.

A vítima foi atingida dentro da própria residência por um atirador encapuzado, após um episódio de conflito com o companheiro.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na manhã desse sábado, 20, por volta das 9h30, após uma equipe identificar um veículo suspeito na Rua Cônego Cipião.