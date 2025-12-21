A Polícia Militar localizou um casal que era procurado pela Justiça por envolvimento na morte de uma mulher de 46 anos, assassinada a tiros em abril de 2024, no bairro Parque Aeroporto, em Campinas.
A vítima foi atingida dentro da própria residência por um atirador encapuzado, após um episódio de conflito com o companheiro.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu na manhã desse sábado, 20, por volta das 9h30, após uma equipe identificar um veículo suspeito na Rua Cônego Cipião.
Durante a abordagem, os ocupantes foram reconhecidos como alvos de investigação relacionados ao crime.
Entenda o caso
Segundo a Polícia Civil, a vítima, Maria dos Anjos Rosa de Araújo, foi baleada dentro de casa e chegou a ser socorrida com vida. Ela foi levada ao Hospital Ouro Verde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Em depoimento, a filha da vítima relatou que a mãe havia retornado para casa após uma discussão com o namorado.
Durante o desentendimento, ela teria ferido o homem com uma faca na perna. O companheiro, por sua vez, foi socorrido por terceiros e levado a um hospital da cidade.
Ainda conforme o relato, logo após a chegada da mulher à residência, um carro — um Fiat Mobi de cor escura — parou em frente ao imóvel.
Um suspeito encapuzado desceu do veículo portando uma arma de fogo e efetuou vários disparos, fugindo na sequência. A perícia identificou ao menos 12 marcas de tiros no local.
O genro da vítima auxiliou no socorro até a chegada do atendimento médico, mas a mulher não sobreviveu.
As investigações apontaram que o autor dos disparos não mantinha qualquer relação afetiva com a vítima. Também não foram encontrados registros anteriores de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal.
Inicialmente, o caso foi tratado como feminicídio e registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas.
No entanto, após o avanço das apurações, a Polícia Civil reclassificou o crime como homicídio de autoria ainda não esclarecida.