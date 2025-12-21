Um homem de 27 anos morreu na sexta-feira (19) após ser atropelado por um motociclista que empinava a moto em uma avenida de Campinas. Matheus Gonçalves da Silva foi atingido na Avenida Comendador Emílio Pieri, no Residencial Mauro Marcondes, e não resistiu aos ferimentos graves, vindo a óbito por volta das 18h no Hospital PUC-Campinas.

O acidente ocorreu quando o motociclista, ainda não identificado, fazia a manobra perigosa. Matheus atravessava a rua no momento da colisão. O condutor abandonou o local sem prestar socorro à vítima, que ficou desacordada.

O estado grave do pedestre exigiu um resgate de emergência. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O boletim de ocorrência descreve o veículo como uma motocicleta preta e informa que o condutor utilizava uma mochila típica de entregadores por aplicativo.