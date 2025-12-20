20 de dezembro de 2025
TRÁFICO

PM acha centro de distribuição de drogas em pousada de Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Drogas apreendidas pela Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Mogi Guaçu, após uma operação da Polícia Militar que desmantelou um suposto centro de armazenamento e fracionamento de entorpecentes instalado em um quarto de pousada. No total, mais de 7 quilos de drogas, incluindo maconha e cocaína, foram apreendidos.

A ação começou durante patrulhamento no Jardim Areião. Os militares avistaram um homem saindo de um imóvel carregando uma sacola plástica e, ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir. O suspeito foi perseguido e detido no estacionamento de um centro comercial próximo.

Na sacola que o homem carregava, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína. Após interrogatório, ele confessou que alugava um quarto em uma pousada da região exclusivamente para armazenar, preparar e fracionar drogas para a venda.

Levados ao local, os PMs depararam-se com uma estrutura completa para o tráfico. Além de grande quantidade de entorpecentes, o quarto abrigava balanças de precisão, seladora a vácuo, embalagens diversas, celulares e até máquina de cartão. Os policiais também cumpriram mandado de busca em uma casa ligada ao suspeito, onde encontraram mais drogas.

O que foi apreendido?

A apreensão total foi considerada de grande porte pela polícia. Os principais itens confiscados foram:

  • Drogas: Mais de 7 quilos de substâncias, incluindo:
  • Maconha: Aproximadamente 6,5 kg (entre tijolos, porções e a granel).
  • Cocaína: Cerca de 0,35 kg (em pó, prensada e em 78 papelotes).
  • Substâncias para "corte": 0,345 kg de bicarbonato de sódio.
  • Outros: MDMA (0,006 kg).

Materiais para tráfico:

  • 4 balanças de precisão.
  • 1 selador a vácuo (para embalar drogas).
  • 1 máquina de cartão (PagBank).
  • Diversas embalagens e fitas adesivas.

Outros itens:

  • 1 simulacro de arma de fogo (réplica).
  • 1 celular.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial de plantão. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

