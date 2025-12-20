Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Mogi Guaçu, após uma operação da Polícia Militar que desmantelou um suposto centro de armazenamento e fracionamento de entorpecentes instalado em um quarto de pousada. No total, mais de 7 quilos de drogas, incluindo maconha e cocaína, foram apreendidos.
A ação começou durante patrulhamento no Jardim Areião. Os militares avistaram um homem saindo de um imóvel carregando uma sacola plástica e, ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir. O suspeito foi perseguido e detido no estacionamento de um centro comercial próximo.
Na sacola que o homem carregava, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína. Após interrogatório, ele confessou que alugava um quarto em uma pousada da região exclusivamente para armazenar, preparar e fracionar drogas para a venda.
Levados ao local, os PMs depararam-se com uma estrutura completa para o tráfico. Além de grande quantidade de entorpecentes, o quarto abrigava balanças de precisão, seladora a vácuo, embalagens diversas, celulares e até máquina de cartão. Os policiais também cumpriram mandado de busca em uma casa ligada ao suspeito, onde encontraram mais drogas.
O que foi apreendido?
A apreensão total foi considerada de grande porte pela polícia. Os principais itens confiscados foram:
- Drogas: Mais de 7 quilos de substâncias, incluindo:
- Maconha: Aproximadamente 6,5 kg (entre tijolos, porções e a granel).
- Cocaína: Cerca de 0,35 kg (em pó, prensada e em 78 papelotes).
- Substâncias para "corte": 0,345 kg de bicarbonato de sódio.
- Outros: MDMA (0,006 kg).
Materiais para tráfico:
- 4 balanças de precisão.
- 1 selador a vácuo (para embalar drogas).
- 1 máquina de cartão (PagBank).
- Diversas embalagens e fitas adesivas.
Outros itens:
- 1 simulacro de arma de fogo (réplica).
- 1 celular.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial de plantão. O suspeito permanece à disposição da Justiça.