Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Mogi Guaçu, após uma operação da Polícia Militar que desmantelou um suposto centro de armazenamento e fracionamento de entorpecentes instalado em um quarto de pousada. No total, mais de 7 quilos de drogas, incluindo maconha e cocaína, foram apreendidos.

A ação começou durante patrulhamento no Jardim Areião. Os militares avistaram um homem saindo de um imóvel carregando uma sacola plástica e, ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir. O suspeito foi perseguido e detido no estacionamento de um centro comercial próximo.

Na sacola que o homem carregava, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína. Após interrogatório, ele confessou que alugava um quarto em uma pousada da região exclusivamente para armazenar, preparar e fracionar drogas para a venda.