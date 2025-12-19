A Guarda Municipal de Campinas realizou, na noite desta quinta-feira, 18 de dezembro, mais uma ação de fiscalização voltada ao combate à venda irregular de bebidas alcoólicas no município. A operação, feita em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), resultou na apreensão de 11 garrafas de bebidas importadas ilegalmente em uma adega localizada no Jardim Bonsucesso.

De acordo com a corporação, os produtos estavam sendo comercializados sem comprovação legal de origem, o que caracteriza crime de descaminho. O responsável pelo estabelecimento foi encaminhado ao plantão da Polícia Federal, prestou esclarecimentos e foi liberado. As bebidas apreendidas permaneceram retidas.

A operação teve abrangência ampliada, com a vistoria de 18 adegas distribuídas em 13 bairros de Campinas. Nesta ação específica, não foram identificadas bebidas adulteradas ou falsificadas, apenas produtos com irregularidade na importação.