O vereador Otto Alejandro (PL) divulgou, na tarde desta sexta-feira (19), uma nota pública em suas redes sociais após a Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Campinas votar, por 2 votos a 1, pelo arquivamento da denúncia que apura suposta quebra de decoro parlamentar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Leia mais: CP pede arquivamento de denúncia contra Otto Alejandro (PL)

No texto, assinado por sua defesa técnica, o parlamentar afirma que colaborou com todas as autoridades desde o início dos procedimentos e sustenta que não houve qualquer infração ética, disciplinar ou penal. Segundo a nota, os fatos foram analisados tanto no âmbito da Corregedoria da Câmara quanto da Comissão Processante, com pedidos formais de arquivamento em ambas as instâncias.

De acordo com o comunicado, na Corregedoria, o procedimento estaria em estágio avançado, com a fase de apuração já concluída. A defesa relata que apresentou defesa preliminar no dia 10 de dezembro, que a única testemunha foi ouvida em 15 de dezembro e que, em 17 de dezembro, foram protocoladas as alegações finais, solicitando o arquivamento do caso por “inexistência de infração ética ou disciplinar”.