A educação campineira perdeu uma de suas principais referências na noite desta quinta-feira (18) com a morte de Irmã Maria de Lurdes Franco, aos 86 anos. Diretora emérita do Colégio Dom Barreto, no bairro Ponte Preta, Irmã Lurdes esteve à frente da instituição por décadas e marcou gerações de alunos, famílias e educadores.

Em comunicado oficial, o Colégio Dom Barreto destacou que Irmã Lurdes dedicou grande parte de sua vida à educação, conduzindo a escola com zelo, sensibilidade e responsabilidade, sempre pautada por valores humanos e pedagógicos que ajudaram a consolidar o Dom Barreto como uma das instituições de ensino mais tradicionais de Campinas. Seu trabalho deixou um legado permanente na história da escola e da cidade.

O velório é realizado na capela do Colégio Dom Barreto. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade, em Campinas.