A educação campineira perdeu uma de suas principais referências na noite desta quinta-feira (18) com a morte de Irmã Maria de Lurdes Franco, aos 86 anos. Diretora emérita do Colégio Dom Barreto, no bairro Ponte Preta, Irmã Lurdes esteve à frente da instituição por décadas e marcou gerações de alunos, famílias e educadores.
Em comunicado oficial, o Colégio Dom Barreto destacou que Irmã Lurdes dedicou grande parte de sua vida à educação, conduzindo a escola com zelo, sensibilidade e responsabilidade, sempre pautada por valores humanos e pedagógicos que ajudaram a consolidar o Dom Barreto como uma das instituições de ensino mais tradicionais de Campinas. Seu trabalho deixou um legado permanente na história da escola e da cidade.
O velório é realizado na capela do Colégio Dom Barreto. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade, em Campinas.
Na redes sociais, a comunidade da escola se despediu de Irmã Lurdes: "A irmã Lurdes fez parte da minha infância, dos meus 10 anos de Domba (Dom Barreto). Fez parte da infância da minha filha. Vai deixar saudade", afirmou Gisele Modesto de Abreu.
"Um símbolo do Dom Barreto. Em 1988, quando eu tinha apenas dez anos e meu pai faleceu precocemente aos 37 anos, minha mãe só conseguiu manter eu e minhas irmãs no colégio porque eu recebi uma bolsa integral, decisão que passou pelo crivo da Irmã Lurdes. Jamais vou me esquecer disso e sempre serei grato a ela e ao colégio", disse o jornalista Stephan Campineiro.
Ao longo de sua trajetória, Irmã Lurdes foi reconhecida não apenas pela gestão educacional, mas também pela postura acolhedora e pela proximidade com a comunidade escolar, características frequentemente lembradas por ex-alunos, professores e colaboradores.