A Câmara Municipal de Campinas esclareceu, em nota oficial, que a decisão da Comissão Processante (CP) pelo arquivamento da denúncia contra o vereador Otto Alejandro (PL) não encerrou o processo. Para que o arquivamento seja efetivado, será necessário que a maioria simples dos vereadores presentes em plenário vote a favor da medida em sessão extraordinária.

Na Comissão Processante, o entendimento pelo arquivamento foi aprovado por 2 votos a 1. Votaram pelo arquivamento o relator Eduardo Magoga (Podemos) e o vereador Guilherme Teixeira (PL). A vereadora Fernanda Souto (PSOL), presidente da CP, apresentou voto divergente, defendendo a continuidade das investigações.

Como a Câmara está em recesso parlamentar, a Presidência da Casa só poderá convocar uma sessão extraordinária caso haja um requerimento assinado por, no mínimo, 17 vereadores, conforme estabelece o regimento interno. Sem esse pedido formal, o plenário não pode deliberar sobre o arquivamento neste momento.