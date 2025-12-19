A Câmara Municipal de Campinas esclareceu, em nota oficial, que a decisão da Comissão Processante (CP) pelo arquivamento da denúncia contra o vereador Otto Alejandro (PL) não encerrou o processo. Para que o arquivamento seja efetivado, será necessário que a maioria simples dos vereadores presentes em plenário vote a favor da medida em sessão extraordinária.
Na Comissão Processante, o entendimento pelo arquivamento foi aprovado por 2 votos a 1. Votaram pelo arquivamento o relator Eduardo Magoga (Podemos) e o vereador Guilherme Teixeira (PL). A vereadora Fernanda Souto (PSOL), presidente da CP, apresentou voto divergente, defendendo a continuidade das investigações.
Como a Câmara está em recesso parlamentar, a Presidência da Casa só poderá convocar uma sessão extraordinária caso haja um requerimento assinado por, no mínimo, 17 vereadores, conforme estabelece o regimento interno. Sem esse pedido formal, o plenário não pode deliberar sobre o arquivamento neste momento.
Paralelamente à Comissão Processante, o caso também é analisado pela Corregedoria da Câmara, que conduz uma representação por suposta quebra de decoro parlamentar. No entanto, os trabalhos da Corregedoria estão suspensos durante o recesso, que segue até o início de fevereiro.
A representação na Corregedoria foi protocolada pelos vereadores Roberto Alves (Republicanos), Luís Yabiku (Republicanos), Paulo Haddad (PSD), Permínio Monteiro (PSB), Rodrigo Farmadic (União) e Dr. Yanko (PP). O procedimento segue o Código de Ética Parlamentar da Casa.
Diferentemente da Comissão Processante — que pode resultar em cassação de mandato —, a Corregedoria prevê sanções administrativas, que variam desde advertência escrita e suspensão do uso da palavra em sessões, até suspensão temporária do mandato por até 90 dias, com perda de remuneração.