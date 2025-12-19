A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ampliou a sinalização preventiva em vias com histórico de alagamentos, estendendo os alertas para trechos das avenidas Amoreiras, Ruy Rodriguez e John Boyd Dunlop (JBD). A medida integra o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) da Prefeitura e tem como foco aumentar a segurança viária e reduzir riscos em períodos de chuvas intensas.
As novas placas trazem o aviso “Área sujeita a alagamento / Em caso de chuva, evite essa via” e foram instaladas com base em registros de ocorrências mapeados pelo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). Os pontos escolhidos fazem parte de corredores estruturais do sistema viário, com circulação de linhas BRT e convencionais, o que amplia o impacto da ação sobre o fluxo urbano.
Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, a ampliação busca alcançar áreas fora do eixo central que também apresentam risco. “São pontos que exigem atenção redobrada durante temporais. A sinalização preventiva se soma aos alertas no Waze, aos painéis de LED e ao monitoramento por câmeras. É fundamental que o condutor observe esses avisos e evite as regiões críticas”, afirmou.
No eixo Amoreiras, a sinalização foi colocada próximo à avenida Dom Joaquim Mamede da Silva, ao Corpo de Bombeiros, e na altura da rua Dr. Alves do Banho, próximo ao Oba Hortifruti, sempre com placas nos dois sentidos da via. Esses pontos já contam com câmeras de monitoramento, que auxiliam o acompanhamento remoto durante chuvas fortes.
No eixo Ruy Rodriguez, os alertas estão nas proximidades do viaduto da Rodovia dos Bandeirantes, enquanto no eixo John Boyd Dunlop as placas foram instaladas próximo ao viaduto da Rodovia Anhanguera, também nos dois sentidos.
Antes da ampliação, a sinalização preventiva já estava presente em regiões como Princesa D’Oeste, Orosimbo Maia, Curtume, Piçarrão, Taquaral, Barão Geraldo e Sousas.
Monitoramento e alertas em tempo real
O reforço da sinalização ocorre em conjunto com outras ações tecnológicas. O CCO da Emdec acompanha as condições do trânsito durante temporais por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos, incluindo duas novas ativadas recentemente na região do antigo Kartódromo, no Taquaral. Conforme o nível da água e os impactos no sistema viário, agentes são acionados para avaliar interdições preventivas.
Campinas também conta com 58 painéis informativos de LED, distribuídos em sete eixos viários, que exibem alertas em tempo real sobre áreas a serem evitadas. Esses painéis são acionados com base no monitoramento do CCO e em informações meteorológicas da Defesa Civil e do Inmet.
Outra ferramenta utilizada é a emissão de alertas no aplicativo Waze, com avisos fixos e bloqueios virtuais em dias de chuva intensa, orientando os motoristas a buscar rotas alternativas mais seguras.