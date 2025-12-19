A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ampliou a sinalização preventiva em vias com histórico de alagamentos, estendendo os alertas para trechos das avenidas Amoreiras, Ruy Rodriguez e John Boyd Dunlop (JBD). A medida integra o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PCPDC) da Prefeitura e tem como foco aumentar a segurança viária e reduzir riscos em períodos de chuvas intensas.

As novas placas trazem o aviso “Área sujeita a alagamento / Em caso de chuva, evite essa via” e foram instaladas com base em registros de ocorrências mapeados pelo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). Os pontos escolhidos fazem parte de corredores estruturais do sistema viário, com circulação de linhas BRT e convencionais, o que amplia o impacto da ação sobre o fluxo urbano.

Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, a ampliação busca alcançar áreas fora do eixo central que também apresentam risco. “São pontos que exigem atenção redobrada durante temporais. A sinalização preventiva se soma aos alertas no Waze, aos painéis de LED e ao monitoramento por câmeras. É fundamental que o condutor observe esses avisos e evite as regiões críticas”, afirmou.