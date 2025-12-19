Os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) participaram, na tarde desta quinta-feira (18), de uma reunião com representantes do Governo do Estado de São Paulo para conhecer os detalhes do sistema adutor regional das represas de Pedreira e Amparo, projeto voltado à ampliação da segurança hídrica da região. O encontro contou com a presença da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende.
A proposta apresentada pelo Estado prevê a implantação do sistema por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Pelo modelo, o governo estadual será responsável pela estruturação e execução da obra, enquanto os municípios pagarão pela operação do sistema. A licitação está prevista para 2026, com prazo estimado de dois anos para a conclusão das obras.
Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, manifestou apoio ao projeto e destacou os impactos positivos para toda a região. “O sistema trará benefício para as cidades da região e vai garantir segurança hídrica para a nossa população”, afirmou.
Para Campinas, o prefeito ressaltou que a iniciativa representa um ganho estratégico, especialmente em cenários de escassez. Apesar de o município possuir outorga do Sistema Cantareira, Dário explicou que o novo sistema reduz a dependência exclusiva desse manancial. Segundo ele, em uma eventual crise hídrica, Campinas poderá diminuir a captação no Rio Atibaia, preservando o abastecimento das cidades situadas a jusante, e ampliar a retirada de água nas represas de Pedreira e Amparo.
A secretária Natália Resende destacou que o contrato contará com recursos garantidos pelo Estado e reforçou a importância de uma gestão integrada dos recursos hídricos. “Reconhecemos a importância do cuidado nesse processo, para estimular cada município a olhar para toda a cadeia hídrica, desde a produção e o armazenamento da água até a prestação final do serviço à população”, afirmou. Durante a reunião, ela também apresentou atualizações do Programa Integra Resíduos.
Benefícios regionais
De acordo com o Governo do Estado, o projeto deve regularizar as vazões dos rios das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), contribuindo para a segurança hídrica de 21 municípios, de forma direta ou indireta.
Os municípios diretamente beneficiados serão aqueles que receberão água bruta por meio das adutoras. Já os municípios indiretamente beneficiados terão aumento da oferta hídrica na bacia, o que reduz a pressão ambiental sobre os sistemas de captação em períodos de estiagem.
Parceria com a Fapesp
Ainda durante o encontro, o diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da Fapesp, Carlos Frederico de Oliveira Graeff, apresentou as possibilidades de cooperação da fundação com os municípios da RMC, especialmente em projetos de inovação e desenvolvimento regional. Ele esteve acompanhado do vice-presidente do Conselho Superior da Fapesp, Carmino Antonio de Souza.
A reunião também incluiu a eleição de novos membros do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp) e a deliberação sobre projetos em andamento na região.