Os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) participaram, na tarde desta quinta-feira (18), de uma reunião com representantes do Governo do Estado de São Paulo para conhecer os detalhes do sistema adutor regional das represas de Pedreira e Amparo, projeto voltado à ampliação da segurança hídrica da região. O encontro contou com a presença da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende.

A proposta apresentada pelo Estado prevê a implantação do sistema por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). Pelo modelo, o governo estadual será responsável pela estruturação e execução da obra, enquanto os municípios pagarão pela operação do sistema. A licitação está prevista para 2026, com prazo estimado de dois anos para a conclusão das obras.

Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, manifestou apoio ao projeto e destacou os impactos positivos para toda a região. “O sistema trará benefício para as cidades da região e vai garantir segurança hídrica para a nossa população”, afirmou.