O tradicional Circuito de Corridas dos Distritos de Campinas comemora uma década em 2026. A 10ª edição do evento, consolidado no calendário esportivo da cidade, terá início em 24 de janeiro, com uma etapa noturna no Largo da Catedral, no Centro, às 19h.

A temporada 2026 manterá o percurso por seis regiões da cidade, promovendo esporte e ocupação dos espaços públicos. A iniciativa é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Proworld Promoções.

Para o secretário municipal de Esportes, Fernando Vanin, a décima edição consolida o circuito como uma política pública de sucesso. “É um projeto que aproxima o esporte das pessoas, promove saúde e valoriza todas as regiões da cidade. Já faz parte da história esportiva de Campinas”, declarou.

Novidades da 10ª edição