ESPORTES

Corridas dos Distritos chega à 10ª edição com novidades em 2026

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Abertura noturna no Centro marca início da temporada, que percorrerá seis regiões da cidade; inscrições promocionais começam em dezembro.
Abertura noturna no Centro marca início da temporada, que percorrerá seis regiões da cidade; inscrições promocionais começam em dezembro.

tradicional Circuito de Corridas dos Distritos de Campinas comemora uma década em 2026. A 10ª edição do evento, consolidado no calendário esportivo da cidade, terá início em 24 de janeiro, com uma etapa noturna no Largo da Catedral, no Centro, às 19h.

A temporada 2026 manterá o percurso por seis regiões da cidade, promovendo esporte e ocupação dos espaços públicos. A iniciativa é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Proworld Promoções.

Para o secretário municipal de Esportes, Fernando Vanin, a décima edição consolida o circuito como uma política pública de sucesso. “É um projeto que aproxima o esporte das pessoas, promove saúde e valoriza todas as regiões da cidade. Já faz parte da história esportiva de Campinas”, declarou.

Novidades da 10ª edição

A edição comemorativa traz mudanças significativas na premiação e uma campanha especial de inscrições:

  • Premiação simbólica: Os atletas que completarem todas as seis etapas receberão, na prova final, um suporte acrílico (mandala) para expor as medalhas da temporada, substituindo o antigo sorteio em dinheiro.
  • Inscrições promocionais: Em comemoração aos 30 anos da organização, haverá uma promoção com 30% de desconto na taxa de inscrição para quem se inscrever entre 20 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, mantendo os valores de 2025.
  • Desconto para grupos: Equipes com mais de cinco integrantes continuam com benefícios especiais e atendimento exclusivo.

Calendário previsto para 2026

  • Centro: 24 de janeiro (noturna) – Largo da Catedral
  • Campo Grande: 12 de abril – Praça João Amazonas
  • Ouro Verde: 14 de junho – Praça de Esportes Emil Rached
  • Vila Padre Anchieta: 5 de agosto – Praça de Integração
  • Barão Geraldo: 19 de setembro – Praça Durval Pattaro
  • Joaquim Egídio: 8 de novembro – Praça Arthur Geraldo Vicentini

