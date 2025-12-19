A Estação Cultura recebe, no domingo (21), a edição especial de Natal da FLABT – Feira Livre de Arte, Brechó e Tattoo, em conjunto com o Encontro de Carros Antigos, promovido pelo grupo Old Is Cool. A programação acontece das 11h às 18h, com entrada gratuita, e integra ações culturais abertas ao público de Campinas.

A feira reúne artistas, brechós e pequenos empreendedores da cidade, com oferta de produtos autorais como moda, artesanato, acessórios, cerâmica, ilustrações, macramê, plantas e flash tattoo. Nesta edição, o espaço conta também com mercado de pulgas, venda de discos de vinil e decoração temática de Natal, ampliando as opções para os visitantes ao longo do dia.

O evento dispõe de praça gastronômica com diferentes tipos de alimentação, incluindo opções artesanais e alternativas veganas. A organização informa que o espaço é aberto à circulação de animais de estimação, permitindo a participação de públicos diversos e de famílias.