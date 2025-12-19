A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré confirmou, nesta semana, um caso de tétano no município e reforça o alerta à população sobre a importância de manter a vacinação atualizada, especialmente entre pessoas idosas. Segundo a Vigilância em Saúde, o último registro da doença na cidade havia ocorrido em 2017.

O tétano é uma doença grave, porém prevenível por meio da vacinação. Estão disponíveis a vacina DTPa (difteria, tétano e coqueluche), indicada para profissionais de saúde e gestantes, e a vacina DT (dupla adulta), destinada ao público em geral. O reforço contra o tétano deve ser realizado a cada dez anos, mas muitos adultos acabam não retornando às unidades de saúde para atualizar a carteira de vacinação.

A Vigilância orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima, levando a carteira de vacinação, para avaliação e atualização das doses, quando necessário. “O tétano é uma doença evitável. Por isso, é fundamental que a população, principalmente os idosos, verifique sua situação vacinal e mantenha o esquema atualizado”, destacou a superintendente da Vigilância em Saúde, Denise Barja.