Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu 7 mil cigarros de origem paraguaia e prendeu um comerciante de 52 anos em uma adega de Hortolândia, na manhã desta quinta-feira (18).

Além dos cigarros contrabandeados, os policiais encontraram no estabelecimento:

50 gramas de maconha ;

; 8 gramas de cocaína ;

; Uma munição calibre .380 ;

; Dois celulares ;

; R$ 4,2 mil em dinheiro.

A ação, batizada de Operação São Sebastião, foi deflagrada após uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia do Governo do Estado. A informação alertava para uma intensa movimentação relacionada ao tráfico na Rua Boca do Leão, no bairro São Sebastião.