Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana apreendeu 7 mil cigarros de origem paraguaia e prendeu um comerciante de 52 anos em uma adega de Hortolândia, na manhã desta quinta-feira (18).
Além dos cigarros contrabandeados, os policiais encontraram no estabelecimento:
- 50 gramas de maconha;
- 8 gramas de cocaína;
- Uma munição calibre .380;
- Dois celulares;
- R$ 4,2 mil em dinheiro.
A ação, batizada de Operação São Sebastião, foi deflagrada após uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia do Governo do Estado. A informação alertava para uma intensa movimentação relacionada ao tráfico na Rua Boca do Leão, no bairro São Sebastião.
Após confirmarem indícios de venda de drogas em um monitoramento velado, os investigadores cumpriram um mandado judicial no local.
O comerciante foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, contrabando e posse ilegal de munição. Ele passou pela Dise e, após os procedimentos, seria encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará as decisões da Justiça.