Uma ação de patrulhamento rotineira resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas no Jardim das Orquídeas, em Sumaré. Durante a ronda no bairro, agentes policiais avistaram uma residência na Rua Janaína Santos Kempkens com o portão entreaberto. Adotando uma abordagem preventiva, os policiais contataram o morador do local, que permitiu a entrada da equipe no imóvel.

Questionado sobre a possível existência de substâncias ilegais, o próprio suspeito admitiu a posse de drogas e indicou à polícia o local onde estavam guardadas. No ponto apontado, os policiais encontraram porções de cocaína e maconha, além de R$ 20 em dinheiro.

Após uma busca minuciosa, a equipe localizou ainda mais porções de maconha, uma grande quantidade de tubos do tipo eppendorf — comumente usados para embalar cocaína — e um caderno com anotações que sugeriam a comercialização das drogas.