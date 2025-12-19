A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu apreendeu três motocicletas de baixa cilindrada que haviam sido adaptadas ilegalmente em bicicletas. A ação ocorreu no Jardim Araucária, após denúncias de perturbação do sossego e desordem nas vias públicas.

De acordo com a corporação, os guardas Gonçalves e Calisto realizavam patrulhamento de rotina no bairro quando, com o apoio da equipe Romu (Rondas Ostensivas Municipais), localizaram e abordaram os três condutores na Rua José Correia dos Santos.

Os infratores são dois adolescentes, de 13 e 14 anos, e um adulto de 25 anos. Os veículos, popularmente conhecidos como “bicicletas motorizadas” ou “ciclomotores”, tinham motores de 70cc instalados.