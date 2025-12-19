19 de dezembro de 2025
Guarda apreende 3 'bikes motorizadas' após denúncia de algazarra

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Motocicletas adaptadas ilegalmente como bicicletas foram apreendidas após denúncias de perturbação em Mogi Guaçu.

Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu apreendeu três motocicletas de baixa cilindrada que haviam sido adaptadas ilegalmente em bicicletas. A ação ocorreu no Jardim Araucária, após denúncias de perturbação do sossego e desordem nas vias públicas.

De acordo com a corporação, os guardas Gonçalves e Calisto realizavam patrulhamento de rotina no bairro quando, com o apoio da equipe Romu (Rondas Ostensivas Municipais), localizaram e abordaram os três condutores na Rua José Correia dos Santos.

Os infratores são dois adolescentes, de 13 e 14 anos, e um adulto de 25 anos. Os veículos, popularmente conhecidos como “bicicletas motorizadas” ou “ciclomotores”, tinham motores de 70cc instalados.

A apreensão foi realizada com base no artigo 134-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução 996/23 do Contran, que regulamentam e restringem o uso desses equipamentos por não cumprirem requisitos de segurança veicular.

As motocicletas adaptadas foram removidas do local e encaminhadas ao pátio municipal. O caso foi registrado como infração de trânsito e encaminhado às autoridades competentes, incluindo o Conselho Tutelar, no caso dos menores.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública reforça que operações desse tipo continuam, com o objetivo de coibir barulho excessivo, vandalismo e práticas de risco no trânsito, atendendo a reclamações da comunidade.

