A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu apreendeu três motocicletas de baixa cilindrada que haviam sido adaptadas ilegalmente em bicicletas. A ação ocorreu no Jardim Araucária, após denúncias de perturbação do sossego e desordem nas vias públicas.
De acordo com a corporação, os guardas Gonçalves e Calisto realizavam patrulhamento de rotina no bairro quando, com o apoio da equipe Romu (Rondas Ostensivas Municipais), localizaram e abordaram os três condutores na Rua José Correia dos Santos.
Os infratores são dois adolescentes, de 13 e 14 anos, e um adulto de 25 anos. Os veículos, popularmente conhecidos como “bicicletas motorizadas” ou “ciclomotores”, tinham motores de 70cc instalados.
A apreensão foi realizada com base no artigo 134-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução 996/23 do Contran, que regulamentam e restringem o uso desses equipamentos por não cumprirem requisitos de segurança veicular.
As motocicletas adaptadas foram removidas do local e encaminhadas ao pátio municipal. O caso foi registrado como infração de trânsito e encaminhado às autoridades competentes, incluindo o Conselho Tutelar, no caso dos menores.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública reforça que operações desse tipo continuam, com o objetivo de coibir barulho excessivo, vandalismo e práticas de risco no trânsito, atendendo a reclamações da comunidade.