Uma massa de ar úmido mantém o tempo instável sobre a RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste fim de semana. De acordo com a previsão, a chuva deve atingir todas as áreas, com maior probabilidade durante as tardes e noites de sexta-feira (19) e sábado (20).

O aumento da nebulosidade deve trazer também a sensação de tempo abafado, principalmente no período da madrugada. Os termômetros devem variar entre 18°C e 25°C.

Para os dois dias, a previsão indica a ocorrência de ventos moderados a partir da tarde, que podem se estender pela noite. A Defesa Civil recomenda cautela aos motoristas devido à possibilidade de alagamentos em pontos baixos e à redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.