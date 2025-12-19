19 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Semana termina com chuva generalizada e tempo abafado na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
De acordo com a previsão, a chuva deve atingir todas as áreas, com maior probabilidade durante as tardes e noites de sexta-feira (19) e sábado (20).
De acordo com a previsão, a chuva deve atingir todas as áreas, com maior probabilidade durante as tardes e noites de sexta-feira (19) e sábado (20).

Uma massa de ar úmido mantém o tempo instável sobre a RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste fim de semana. De acordo com a previsão, a chuva deve atingir todas as áreas, com maior probabilidade durante as tardes e noites de sexta-feira (19) e sábado (20).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O aumento da nebulosidade deve trazer também a sensação de tempo abafado, principalmente no período da madrugada. Os termômetros devem variar entre 18°C e 25°C.

Para os dois dias, a previsão indica a ocorrência de ventos moderados a partir da tarde, que podem se estender pela noite. A Defesa Civil recomenda cautela aos motoristas devido à possibilidade de alagamentos em pontos baixos e à redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários