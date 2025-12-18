O Conselho Universitário (Consu) da Unicamp aprovou, nesta quinta-feira (18), em sessão virtual, o encaminhamento ao governo do Estado de São Paulo da proposta de autarquização da área da saúde, acompanhada de um plano de expansão acadêmica da Universidade. A deliberação ocorreu após uma semana marcada por interrupções sucessivas e protestos contrários ao projeto.

A votação terminou com 41 votos favoráveis, 34 contrários e duas abstenções. A reunião foi realizada de forma remota após duas tentativas presenciais e on-line terem sido interrompidas, na terça-feira (16), por invasões de grupos ligados ao movimento estudantil, representantes sindicais e integrantes de movimentos sociais, o que levou à suspensão dos trabalhos naquele dia.

Mesmo com novos protestos durante a sessão desta quinta-feira, o Consu conseguiu concluir a pauta e aprovar o envio da proposta ao Executivo estadual. Agora, além do aval do governo, o projeto ainda precisará passar pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para entrar em vigor.