A Prefeitura de Campinas retoma nesta sexta-feira, 19 de dezembro, a temporada de mutirões de enfrentamento à dengue, diante do avanço das condições climáticas que favorecem a proliferação do Aedes aegypti. A ação marca o 12º mutirão do ano e inaugura um período de intensificação das medidas preventivas, em razão do aumento das temperaturas e do volume de chuvas.

O trabalho será realizado das 8h30 às 17h em 16 bairros, com equipes percorrendo residências e estabelecimentos comerciais para eliminar criadouros do mosquito e orientar moradores sobre prevenção. Também haverá caminhão cata-treco para recolhimento de materiais que acumulam água. Ao todo, mais de 120 pessoas participam da operação, entre agentes de saúde, trabalhadores de empresa contratada e integrantes do comitê municipal.

Os bairros atendidos nesta etapa são: Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Santa Cruz, Parque Camboriú, Vila Lourdes, Jardim do Lago Continuação, Jardim do Lago 2, Residencial Carvalho de Moura, Jardim Stela, Jardim Icaraí, Jardim Noemia, Jardim Iraci, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Parque Centenário e Gleba B.