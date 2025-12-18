A Prefeitura de Campinas retoma nesta sexta-feira, 19 de dezembro, a temporada de mutirões de enfrentamento à dengue, diante do avanço das condições climáticas que favorecem a proliferação do Aedes aegypti. A ação marca o 12º mutirão do ano e inaugura um período de intensificação das medidas preventivas, em razão do aumento das temperaturas e do volume de chuvas.
O trabalho será realizado das 8h30 às 17h em 16 bairros, com equipes percorrendo residências e estabelecimentos comerciais para eliminar criadouros do mosquito e orientar moradores sobre prevenção. Também haverá caminhão cata-treco para recolhimento de materiais que acumulam água. Ao todo, mais de 120 pessoas participam da operação, entre agentes de saúde, trabalhadores de empresa contratada e integrantes do comitê municipal.
Os bairros atendidos nesta etapa são: Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Santa Cruz, Parque Camboriú, Vila Lourdes, Jardim do Lago Continuação, Jardim do Lago 2, Residencial Carvalho de Moura, Jardim Stela, Jardim Icaraí, Jardim Noemia, Jardim Iraci, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Parque Centenário e Gleba B.
O ponto de concentração das equipes será o Centro Esportivo Educacional, na rua Rodolfo Panoni, no Jardim São José. A partir dali, os grupos serão distribuídos para os bairros definidos, realizando vistoria de imóveis, eliminação de focos do mosquito e ações educativas junto à população.
A mobilização envolve diversas secretarias municipais e órgãos que integram o Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses, incluindo Saúde, Educação, Comunicação, Serviços Públicos, Verde e Meio Ambiente, Habitação, Assistência Social, Defesa Civil, Sanasa, Setec e a Rede Mário Gatti. O balanço das ações será divulgado na próxima segunda-feira, 22 de dezembro.
28 bairros em situação de risco
Na quinta-feira, 18 de dezembro, a Secretaria de Saúde divulgou o 50º Alerta Arboviroses Campinas, apontando que 28 bairros estão classificados como de alto risco para transmissão da dengue. Nessas áreas, as ações de controle do mosquito serão reforçadas nos próximos dias.
As regiões com maior risco são:
- Leste: Centro, Bosque e Ponte Preta
- Noroeste: Cidade Satélite Íris II e III
- Norte: Nova Aparecida, Parque Beatriz, Jardim Miranda e Jardim Aurélia
- Sudoeste: Jardim Planalto de Viracopos e Parque das Indústrias
- Sul: Jardim Marisa I, Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Jardim Santa Cruz, Jardim do Lago Continuação, Residencial Carvalho de Moura, Jardim Stela, Jardim Icaraí, Jardim Nossa Senhora de Lourdes e Gleba B
- Sudeste: Jardim Proença, Vila Lemos, Jardim Baronesa, Jardim Guarani, Jardim Samambaia, Jardim Maisa e Jardim Esmeraldina
A Secretaria de Saúde reforça que a participação da população é fundamental, mantendo quintais limpos, eliminando recipientes que acumulam água e permitindo o acesso das equipes aos imóveis.