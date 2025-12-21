O pagamento da tarifa da Zona Azul Digital por Pix mais que dobrou em Campinas em 2025, após mudanças adotadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) no segundo semestre. Dados do município apontam crescimento de 109% na utilização da modalidade, resultado direto da redução do valor mínimo e da facilidade de pagamento direto na vaga.
Desde agosto, o valor mínimo para compra de créditos via Pix caiu de R$ 30 para R$ 4. Já no início de novembro, os motoristas passaram a pagar a tarifa apontando o celular para o QR Code das placas, sem necessidade de cadastro prévio do usuário ou do veículo. Entre setembro e novembro, foram 20.544 compras por Pix, contra 9.830 no mesmo período de 2024.
Outro impacto relevante veio da redução da tarifa aos sábados, que passou para R$ 2, o equivalente a 50% do valor praticado em dias úteis. A medida, adotada em outubro como estímulo ao comércio local, resultou em alta superior a 54% no número de ativações nesse dia da semana.
Antes da mudança, entre 2 de agosto e 4 de outubro, foram registradas 821 ativações, com média de 82,1 por sábado. Após a redução, de 11 de outubro a 13 de dezembro, o total subiu para 1.266 ativações, média de 126,6 por sábado. Considerando apenas os quatro últimos sábados do período, a média chegou a 184,5 ativações por dia, um crescimento de quase 125% em relação ao período anterior.
Para o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os números indicam que a estratégia vem surtindo efeito. “A utilização em alta mostra que o objetivo de estimular o uso das vagas do estacionamento rotativo e a circulação de consumidores no comércio vem sendo alcançada. Fica o convite para que a população aproveite as facilidades da Zona Azul Digital para realizar as compras natalinas no comércio campineiro”, afirmou.
O estacionamento rotativo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. A tarifa reduzida de R$ 2 vale exclusivamente para os sábados e pode ser utilizada tanto no aplicativo Emdec quanto nos 27 pontos de venda credenciados. Caso o crédito adquirido no sábado não seja utilizado, será necessário complementar o valor para ativação em dias úteis, quando o mínimo é de R$ 4.
Atualmente, Campinas conta com cerca de 1,8 mil vagas da Zona Azul Digital, distribuídas entre as regiões central e do Guanabara, com tempos de permanência que variam de 1, 2 ou 5 horas, conforme o local. A Emdec reforça que ocupar vaga regulamentada sem ativar a tarifa configura infração, com penalidades previstas na legislação de trânsito.