O pagamento da tarifa da Zona Azul Digital por Pix mais que dobrou em Campinas em 2025, após mudanças adotadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) no segundo semestre. Dados do município apontam crescimento de 109% na utilização da modalidade, resultado direto da redução do valor mínimo e da facilidade de pagamento direto na vaga.

Desde agosto, o valor mínimo para compra de créditos via Pix caiu de R$ 30 para R$ 4. Já no início de novembro, os motoristas passaram a pagar a tarifa apontando o celular para o QR Code das placas, sem necessidade de cadastro prévio do usuário ou do veículo. Entre setembro e novembro, foram 20.544 compras por Pix, contra 9.830 no mesmo período de 2024.

Outro impacto relevante veio da redução da tarifa aos sábados, que passou para R$ 2, o equivalente a 50% do valor praticado em dias úteis. A medida, adotada em outubro como estímulo ao comércio local, resultou em alta superior a 54% no número de ativações nesse dia da semana.