A Secretaria Municipal de Educação de Campinas definiu para o dia 6 de fevereiro de 2026 a abertura oficial do ano letivo nas 182 escolas sob gestão exclusiva da Prefeitura. Na mesma data, será realizada a entrega dos uniformes e dos kits de material escolar para estudantes da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O recesso escolar para os alunos começa nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro, enquanto os professores entram em recesso a partir de terça, dia 23. Já nas 84 unidades mantidas em parceria com organizações da sociedade civil ou instituições colaboradoras, a data de retorno às aulas será definida em janeiro, após a publicação da Resolução do Calendário Escolar, respeitando a exigência legal de 200 dias letivos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
A abertura do ano letivo de 2026 será marcada por atividades lúdicas e culturais nas próprias unidades, com foco no acolhimento, na integração da comunidade escolar e no fortalecimento dos vínculos socioemocionais. Cada escola poderá organizar uma programação especial, com apresentações artísticas, rodas de conversa, jogos cooperativos, contação de histórias, atividades literárias e momentos de socialização, além da apresentação das equipes pedagógicas e dos projetos desenvolvidos ao longo do ano.
“Este é um momento acolhedor e festivo para as alunas e alunos da rede municipal de Campinas. Queremos promover experiências significativas que contribuam para uma chegada leve e motivadora”, afirmou a secretária de Educação, Patrícia Adolf Lutz. Na data de abertura, a pasta também realizará, em parceria com a Ceasa, a distribuição de um lanche adicional aos estudantes, complementando as refeições já oferecidas nas escolas.
Segundo o diretor do Departamento Pedagógico, Luciano Alves dos Reis, o início do ano letivo vai além do calendário escolar. “A abertura do ano letivo constitui um momento essencial de reencontro, acolhimento e reafirmação dos compromissos educativos que orientam o trabalho da rede municipal”, destacou.
Além da recepção especial, o primeiro dia de aula marcará a entrega dos uniformes e dos kits escolares. O uniforme da rede municipal de Campinas, inclui calças, jaquetas, bermudas, regatas e camisetas de manga curta e longa. Já os kits de material escolar estão organizados em três modelos, de acordo com a etapa de ensino, reunindo itens como cadernos, lápis, canetas, materiais de pintura, colas, réguas e tesouras, adequados às atividades pedagógicas de cada faixa etária.