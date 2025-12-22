A Secretaria Municipal de Educação de Campinas definiu para o dia 6 de fevereiro de 2026 a abertura oficial do ano letivo nas 182 escolas sob gestão exclusiva da Prefeitura. Na mesma data, será realizada a entrega dos uniformes e dos kits de material escolar para estudantes da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O recesso escolar para os alunos começa nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro, enquanto os professores entram em recesso a partir de terça, dia 23. Já nas 84 unidades mantidas em parceria com organizações da sociedade civil ou instituições colaboradoras, a data de retorno às aulas será definida em janeiro, após a publicação da Resolução do Calendário Escolar, respeitando a exigência legal de 200 dias letivos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

A abertura do ano letivo de 2026 será marcada por atividades lúdicas e culturais nas próprias unidades, com foco no acolhimento, na integração da comunidade escolar e no fortalecimento dos vínculos socioemocionais. Cada escola poderá organizar uma programação especial, com apresentações artísticas, rodas de conversa, jogos cooperativos, contação de histórias, atividades literárias e momentos de socialização, além da apresentação das equipes pedagógicas e dos projetos desenvolvidos ao longo do ano.