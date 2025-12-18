A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do Deic Campinas, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Chargeback, voltada ao combate a um esquema de aquisição fraudulenta de aparelhos eletrônicos utilizando benefícios destinados a funcionários de uma grande empresa do setor de eletroeletrônicos.
As investigações apontam que os suspeitos obtiveram de forma ilícita códigos individuais de colaboradores, que davam direito à compra de produtos com valores reduzidos, abaixo do preço de mercado. Com essas credenciais, os criminosos realizaram compras em grande volume, principalmente de telefones celulares, que eram entregues em endereços previamente definidos, com indícios claros de revenda dos produtos.
Após as compras, os funcionários cujos dados haviam sido usados contestavam as transações, alegando não reconhecimento das aquisições. Esse procedimento, conhecido como chargeback, fazia com que a empresa fabricante arcasse com o prejuízo financeiro, estimado pela Polícia Civil em aproximadamente R$ 4 milhões.
Na fase operacional da investigação, os policiais civis cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Hortolândia, em imóveis identificados como principais destinos das mercadorias adquiridas de forma fraudulenta.
Durante as diligências realizadas até o momento, foram apreendidos três armas de fogo, 134 munições, 30 garrafas de vinho contrabandeadas, além de diversos aparelhos eletrônicos apontados como produto do esquema, entre eles um celular, um tablet e televisores de 58 e 85 polegadas.
A Polícia Civil informou que as informações seguem em fase de consolidação, em conjunto com a empresa vítima, que auxilia na identificação dos aparelhos desviados e no cruzamento de dados das compras irregulares. Novas atualizações sobre a operação devem ser divulgadas após o avanço da análise do material apreendido.