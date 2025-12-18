A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do Deic Campinas, deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Chargeback, voltada ao combate a um esquema de aquisição fraudulenta de aparelhos eletrônicos utilizando benefícios destinados a funcionários de uma grande empresa do setor de eletroeletrônicos.

As investigações apontam que os suspeitos obtiveram de forma ilícita códigos individuais de colaboradores, que davam direito à compra de produtos com valores reduzidos, abaixo do preço de mercado. Com essas credenciais, os criminosos realizaram compras em grande volume, principalmente de telefones celulares, que eram entregues em endereços previamente definidos, com indícios claros de revenda dos produtos.

Após as compras, os funcionários cujos dados haviam sido usados contestavam as transações, alegando não reconhecimento das aquisições. Esse procedimento, conhecido como chargeback, fazia com que a empresa fabricante arcasse com o prejuízo financeiro, estimado pela Polícia Civil em aproximadamente R$ 4 milhões.