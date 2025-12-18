18 de dezembro de 2025
Emdec interdita rua no Cambuí para Caminhada Cantante de Natal

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook
Rua Maria Monteiro será bloqueada no Cambuí entre 19h e 22h para caminhada natalina organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Dores.
Rua Maria Monteiro será bloqueada no Cambuí entre 19h e 22h para caminhada natalina organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Dores.

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar temporariamente um trecho da rua Maria Monteiro, no bairro Cambuí, para a realização da Caminhada Cantante de Natal, promovida pela Paróquia Nossa Senhora das Dores. A ação ocorre das 19h às 22h, nesta quinta-feira, com bloqueio a partir do cruzamento com a avenida Coronel Silva Telles.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o período de interdição, a Emdec orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas pelas vias Coronel Silva Telles e Santos Dumont, que estarão sinalizadas para desvio do tráfego.

O trajeto da Caminhada Cantante de Natal inclui as ruas Maria Monteiro, Santos Dumont, Olavo Bilac, Júlio de Mesquita e Barreto Leme, com retorno pela própria Maria Monteiro até a igreja, concentrando fiéis e participantes ao longo do percurso.

Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão o deslocamento do cortejo, realizando bloqueios pontuais e temporários conforme o avanço da caminhada e monitorando a circulação de veículos para garantir a segurança de pedestres e condutores.

A Emdec recomenda atenção redobrada aos motoristas que circularem pela região durante o evento e, sempre que possível, a evitar o trecho no horário da interdição.

