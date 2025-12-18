A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar temporariamente um trecho da rua Maria Monteiro, no bairro Cambuí, para a realização da Caminhada Cantante de Natal, promovida pela Paróquia Nossa Senhora das Dores. A ação ocorre das 19h às 22h, nesta quinta-feira, com bloqueio a partir do cruzamento com a avenida Coronel Silva Telles.

Durante o período de interdição, a Emdec orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas pelas vias Coronel Silva Telles e Santos Dumont, que estarão sinalizadas para desvio do tráfego.

O trajeto da Caminhada Cantante de Natal inclui as ruas Maria Monteiro, Santos Dumont, Olavo Bilac, Júlio de Mesquita e Barreto Leme, com retorno pela própria Maria Monteiro até a igreja, concentrando fiéis e participantes ao longo do percurso.