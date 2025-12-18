A Polícia Militar registrou duas ocorrências de violência doméstica em bairros diferentes de Sumaré. Em ambos os casos, os suspeitos desrespeitaram medidas protetivas de urgência e foram presos em flagrante. As vítimas relataram ameaças recorrentes e ataques à sua integridade física e psicológica.

Na primeira ocorrência, no bairro Vila Vale, policiais foram acionados para atender uma mulher que vinha sofrendo ameaças. A vítima relatou que um homem permanecia nas proximidades de sua residência, na Rua Anésio Lanati, proferindo ofensas, tentando arrombar o portão e ameaçando seus familiares. Ela apresentou aos agentes uma medida protetiva em vigor contra o acusado.

Durante o atendimento policial, o suspeito retornou ao local, voltou a proferir ofensas e tentou se aproximar da mulher, sendo contido pela equipe. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.