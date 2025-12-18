18 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SUMARÉ

PM prende 2 homens por descumprimento de medidas protetivas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Em ocorrências separadas, vítimas relataram ameaças e intimidações; autores foram encaminhados à Justiça.
Em ocorrências separadas, vítimas relataram ameaças e intimidações; autores foram encaminhados à Justiça.

Polícia Militar registrou duas ocorrências de violência doméstica em bairros diferentes de Sumaré. Em ambos os casos, os suspeitos desrespeitaram medidas protetivas de urgência e foram presos em flagrante. As vítimas relataram ameaças recorrentes e ataques à sua integridade física e psicológica.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na primeira ocorrência, no bairro Vila Vale, policiais foram acionados para atender uma mulher que vinha sofrendo ameaças. A vítima relatou que um homem permanecia nas proximidades de sua residência, na Rua Anésio Lanati, proferindo ofensas, tentando arrombar o portão e ameaçando seus familiares. Ela apresentou aos agentes uma medida protetiva em vigor contra o acusado.

Durante o atendimento policial, o suspeito retornou ao local, voltou a proferir ofensas e tentou se aproximar da mulher, sendo contido pela equipe. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.

Já na segunda ocorrência, no Parque Manoel de Vasconcelos, uma guarnição em patrulhamento abordou um homem em frente à sua residência, na Alameda dos Alecrins, durante a noite de terça-feira. O indivíduo apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo.

A companheira, ao ser ouvida, informou aos policiais que era vítima de ameaças recorrentes. Para comprovar a situação, ela apresentou um registro em vídeo no qual o autor profere grave ameaça contra sua vida e integridade física. Diante das evidências, o casal foi conduzido à delegacia, e o homem também foi preso, aguardando as providências legais.

Comentários

Comentários