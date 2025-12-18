A Polícia Civil prendeu em flagrante, na quarta-feira (17), um homem de 54 anos investigado pelo crime de posse de material de pornografia infantil. A prisão foi realizada por agentes do 6º DP (Distrito Policial) de Campinas, em ação conjunta com o FBI.

A operação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara Regional das Garantias de Campinas. No endereço do suspeito, os policiais localizaram, em seu telefone celular, diversos vídeos e fotografias contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes, incluindo arquivos recentes.

Segundo a Polícia Civil, o monitoramento realizado pelo FBI foi determinante para rastrear o envio dos arquivos ilícitos, o que possibilitou a identificação do investigado e a localização do endereço em Campinas.