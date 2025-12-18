Um homem foi preso na quarta-feira (17), sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada pela Equipe de Ações Especiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em apoio ao 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM/I), em Campinas.

De acordo com informações policiais, os agentes realizavam patrulhamento tático quando receberam denúncia anônima sobre um indivíduo portando uma arma de fogo. Ao se deslocarem para o local indicado, a equipe visualizou o suspeito que, ao avistar as viaturas, desobedeceu à ordem de parada e entrou rapidamente em uma residência.

No interior do imóvel, os policiais encontraram o suspeito junto a outras pessoas. Durante uma busca rápida no local, foi localizado um revólver calibre .38, com a numeração suprimida, além de duas munições intactas do mesmo calibre.