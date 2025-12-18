O Mercado Enxuto, em Campinas, reforça o espírito natalino com uma programação cultural gratuita para os clientes. Nesta semana, haverá uma atração nesta quinta-feira (18): o Coral da Igreja Presbiteriana do Jardim Garcia, a partir das 20h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Além da música, os clientes podem aproveitar uma experiência gastronômica durante todo o mês de dezembro. O mercado promove degustações de carnes, panetones, vinhos, espumantes e cervejas, além de realizar feiras de queijos e vinhos, como parte das celebrações de fim de ano.

A tradição à mesa impulsiona as vendas do grupo Uni-X (que reúne as marcas Enxuto e Flex) no período. As aves de Natal, item clássico das ceias, lideram o crescimento, com aumento médio de 13% nas vendas. Os panetones também apresentam desempenho expressivo: as vendas do sabor tradicional crescem 28%, enquanto o de chocolate avança 27%.