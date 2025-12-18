A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no bairro Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. O caso foi registrado após agressões físicas e ameaças de morte contra a esposa do acusado.
De acordo com o relato da vítima e de sua filha, o homem é usuário de cocaína e bebidas alcoólicas, o que o tornaria extremamente agressivo. Na ocasião, ele teria atacado a companheira, deixando marcas visíveis de violência.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas no pescoço e no braço esquerdo, supostamente causados pelo marido. O agressor foi abordado e, embora não portasse objetos ilícitos, estava visivelmente embriagado e alterado, incapaz de manter um diálogo coerente.
Mesmo na presença dos militares, o homem dirigiu ameaças à esposa, chamando-a de “covarde” e afirmando que ela “iria pagar por isso”. A vítima recebeu atendimento médico no local e foi liberada em seguida.
O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.