VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido bate em mulher, é preso e diz que ela vai 'pagar por isso'

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mulher apresentava hematomas no pescoço e no braço; suspeito estava embriagado e sob efeito de drogas, segundo a vítima.
Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no bairro Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. O caso foi registrado após agressões físicas e ameaças de morte contra a esposa do acusado.

De acordo com o relato da vítima e de sua filha, o homem é usuário de cocaína e bebidas alcoólicas, o que o tornaria extremamente agressivo. Na ocasião, ele teria atacado a companheira, deixando marcas visíveis de violência.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas no pescoço e no braço esquerdo, supostamente causados pelo marido. O agressor foi abordado e, embora não portasse objetos ilícitos, estava visivelmente embriagado e alterado, incapaz de manter um diálogo coerente.

Mesmo na presença dos militares, o homem dirigiu ameaças à esposa, chamando-a de “covarde” e afirmando que ela “iria pagar por isso”. A vítima recebeu atendimento médico no local e foi liberada em seguida.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.

