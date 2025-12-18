A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no bairro Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu. O caso foi registrado após agressões físicas e ameaças de morte contra a esposa do acusado.

De acordo com o relato da vítima e de sua filha, o homem é usuário de cocaína e bebidas alcoólicas, o que o tornaria extremamente agressivo. Na ocasião, ele teria atacado a companheira, deixando marcas visíveis de violência.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava hematomas no pescoço e no braço esquerdo, supostamente causados pelo marido. O agressor foi abordado e, embora não portasse objetos ilícitos, estava visivelmente embriagado e alterado, incapaz de manter um diálogo coerente.