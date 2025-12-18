A quinta-feira (18) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão aponta para um dia de sol entre muitas nuvens, com céu parcialmente nublado durante boa parte do período.

Embora as temperaturas apresentem leve elevação em relação aos dias anteriores, o calor não será intenso. A máxima deve permanecer em patamares amenos, sem ultrapassar os 23°C.

A mudança no tempo deve ocorrer no fim da tarde, quando há previsão de chuva sobre a região. A recomendação para quem pretende sair de casa é ficar atento às condições meteorológicas e considerar o uso de guarda-chuva.