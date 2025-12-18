18 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Sol, calor ameno e chuva à tarde são previstos para quinta na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Vista aérea de Campinas
Vista aérea de Campinas

quinta-feira (18) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão aponta para um dia de sol entre muitas nuvens, com céu parcialmente nublado durante boa parte do período.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Embora as temperaturas apresentem leve elevação em relação aos dias anteriores, o calor não será intenso. A máxima deve permanecer em patamares amenos, sem ultrapassar os 23°C.

A mudança no tempo deve ocorrer no fim da tarde, quando há previsão de chuva sobre a região. A recomendação para quem pretende sair de casa é ficar atento às condições meteorológicas e considerar o uso de guarda-chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários