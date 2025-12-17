Os servidores da área da saúde da Unicamp decidiram manter a greve ao menos até o dia 23 de dezembro. A definição ocorreu nesta quarta-feira (17), após uma assembleia conjunta de trabalhadores e estudantes, realizada em frente ao Hospital de Clínicas (HC). O movimento teve início na segunda-feira (15) e é motivado pela oposição à proposta de autarquização da saúde universitária.

De acordo com o sindicato, cerca de 30% dos servidores da área da saúde aderiram à paralisação. A Universidade, por outro lado, afirma que não há atividades paralisadas e que os serviços seguem funcionando normalmente. Mesmo assim, os grevistas decidiram manter a mobilização enquanto aguardam novos encaminhamentos institucionais.

A decisão ocorre um dia após a reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu) ser interrompida duas vezes em razão de protestos. Em reação aos episódios, a Reitoria da Unicamp divulgou uma nota dura, classificando as ações como “atos de violência e intimidação”. Segundo a Administração Central, as invasões “interromperam, em duas ocasiões, os trabalhos do Conselho Universitário” e configuraram “grave afronta à autonomia universitária, ao livre exercício do debate institucional e ao direito de ouvir e deliberar”.