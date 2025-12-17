Os servidores da área da saúde da Unicamp decidiram manter a greve ao menos até o dia 23 de dezembro. A definição ocorreu nesta quarta-feira (17), após uma assembleia conjunta de trabalhadores e estudantes, realizada em frente ao Hospital de Clínicas (HC). O movimento teve início na segunda-feira (15) e é motivado pela oposição à proposta de autarquização da saúde universitária.
De acordo com o sindicato, cerca de 30% dos servidores da área da saúde aderiram à paralisação. A Universidade, por outro lado, afirma que não há atividades paralisadas e que os serviços seguem funcionando normalmente. Mesmo assim, os grevistas decidiram manter a mobilização enquanto aguardam novos encaminhamentos institucionais.
A decisão ocorre um dia após a reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu) ser interrompida duas vezes em razão de protestos. Em reação aos episódios, a Reitoria da Unicamp divulgou uma nota dura, classificando as ações como “atos de violência e intimidação”. Segundo a Administração Central, as invasões “interromperam, em duas ocasiões, os trabalhos do Conselho Universitário” e configuraram “grave afronta à autonomia universitária, ao livre exercício do debate institucional e ao direito de ouvir e deliberar”.
No texto, a Reitoria afirmou que “episódios de invasão e intimidação são absolutamente intoleráveis” e lamentou que a universidade tenha sido submetida a “práticas incompatíveis com os princípios democráticos que regem a vida universitária”. A gestão reforçou ainda que a Unicamp “não se submete a ações que busquem impor interesses corporativos por meio da violência ou da coerção”, conclamando a comunidade acadêmica e a sociedade a defenderem o diálogo institucional.
Os protestos ocorreram durante a tentativa de votação do projeto que trata da autarquização da área da saúde. Pela manhã, manifestantes invadiram o salão da Reitoria, ocuparam mesas e cadeiras e impediram a continuidade da sessão do Consu. À tarde, após a transferência da reunião para formato on-line, em uma sala da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), nova invasão levou à suspensão definitiva dos trabalhos.
Representantes sindicais e movimentos estudantis seguem defendendo a retirada do projeto da pauta, alegando riscos de privatização, terceirização e precarização das relações de trabalho, além de possível comprometimento do caráter público dos hospitais universitários. Para os grevistas, a proposta ameaça o modelo que defendem como “Unicamp 100% SUS”.
A Reitoria sustenta que a autarquização é apresentada como alternativa para enfrentar o déficit financeiro da saúde universitária, estimado em cerca de R$ 1,1 bilhão por ano. O reitor Paulo Cesar Montagner afirmou que o debate não é recente e que pedidos de retirada de pauta e de vistas já haviam sido rejeitados em plenário antes das interrupções.
O projeto prevê a criação do Complexo de Saúde da Unicamp, uma autarquia vinculada administrativamente à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mantendo vínculo acadêmico com a universidade para ensino, pesquisa, formação profissional e residências. A proposta assegura atendimento integral pelo SUS, preservação dos direitos dos trabalhadores e um período de transição de até 10 anos para a transferência gradual dos custos ao Estado.
Mesmo diante da continuidade da greve e da escalada de tensão, a Administração Central informou que o processo não está encerrado e que irá avaliar os próximos passos, reiterando que respeita diferentes formas de manifestação, mas repudia qualquer tentativa de paralisar suas instâncias deliberativas por meio de atos de força.