Os museus públicos de Campinas e o Observatório Municipal “Jean Nicolini” encerram 2025 com um avanço expressivo na programação cultural e no número de visitantes. Levantamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aponta que, entre janeiro e 14 de dezembro deste ano, foram realizadas 612 atividades, que atenderam 118.788 pessoas. No mesmo intervalo de 2024, os números foram bem menores: 330 ações e 34.629 visitantes.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Na comparação entre os dois períodos, o crescimento ultrapassa 85% no volume de atividades e supera 240% no público alcançado, resultado atribuído à expansão da agenda cultural, ao fortalecimento das ações educativas e à diversificação das propostas, que passaram a dialogar com públicos de diferentes idades e interesses.
Para a gestora da Coordenadoria de Extensão Cultural, Adriana Barão, os dados confirmam a consolidação desses espaços. “O crescimento no número de atividades e visitantes reforça o papel dos museus municipais e do Observatório como espaços de educação, lazer e formação cultural, além de evidenciar a consolidação desses equipamentos como pontos de encontro e convivência da população campineira”, afirma.
A ampliação do alcance está diretamente relacionada ao perfil dos equipamentos culturais da cidade. O Museu da Cidade, inaugurado em 1992, segue uma abordagem museológica contemporânea, voltada à valorização da diversidade cultural. Além das exposições permanentes e temporárias, o espaço promove monitorias, caminhadas históricas, eventos e atendimento a pesquisadores, ampliando sua interação com o público.
O Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS), criado em 1975 e instalado no Palácio dos Azulejos, mantém papel central na preservação da memória audiovisual do município. Seu acervo reúne fotografias, equipamentos, registros sonoros e objetos tecnológicos, além de atividades educativas que aproximam a população da história e da produção cultural local.
Já o Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” (MACC), fundado em 1965, segue com uma programação voltada à difusão da arte contemporânea, promovendo exposições temporárias conectadas à produção nacional e internacional. O museu também investe em ações educativas com escolas e grupos específicos, ampliando o acesso à arte.
Entre os espaços mais tradicionais, o Museu de História Natural de Campinas (MHN), criado em 1938, também registrou aumento significativo de visitantes. O acervo reúne cerca de seis mil itens, com exposições permanentes sobre biodiversidade, biomas brasileiros, fósseis e ecologia. Integram o conjunto a Casa dos Animais Interessantes e o Aquário Municipal, voltados à educação ambiental e científica.
Outro equipamento que contribuiu para o crescimento dos números é o Observatório Municipal “Jean Nicolini”, inaugurado em 1977 como o primeiro observatório municipal do Brasil. Com observações astronômicas, palestras, exposições e atividades educativas, o espaço amplia o acesso ao conhecimento científico e à divulgação da astronomia para estudantes, pesquisadores e público em geral.
A programação completa, com dias e horários de funcionamento, pode ser consultada no portal da Secretaria de Cultura e Turismo e no Calendário de Eventos de Campinas, que reúne as atividades culturais em andamento na cidade.