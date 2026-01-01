Os museus públicos de Campinas e o Observatório Municipal “Jean Nicolini” encerram 2025 com um avanço expressivo na programação cultural e no número de visitantes. Levantamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aponta que, entre janeiro e 14 de dezembro deste ano, foram realizadas 612 atividades, que atenderam 118.788 pessoas. No mesmo intervalo de 2024, os números foram bem menores: 330 ações e 34.629 visitantes.

Na comparação entre os dois períodos, o crescimento ultrapassa 85% no volume de atividades e supera 240% no público alcançado, resultado atribuído à expansão da agenda cultural, ao fortalecimento das ações educativas e à diversificação das propostas, que passaram a dialogar com públicos de diferentes idades e interesses.

Para a gestora da Coordenadoria de Extensão Cultural, Adriana Barão, os dados confirmam a consolidação desses espaços. “O crescimento no número de atividades e visitantes reforça o papel dos museus municipais e do Observatório como espaços de educação, lazer e formação cultural, além de evidenciar a consolidação desses equipamentos como pontos de encontro e convivência da população campineira”, afirma.