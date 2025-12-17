A Campanha Natal sem Fome 2025, realizada em Campinas, foi encerrada na segunda-feira, 15 de dezembro, com a arrecadação de 10.869 quilos de alimentos não perecíveis. A mobilização reuniu Prefeitura, Câmara Municipal, empresas, entidades e veículos de comunicação, fortalecendo as ações de enfrentamento à insegurança alimentar no município.

A secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou o alcance da iniciativa e o engajamento da cidade. “A campanha mostrou o quanto a solidariedade é forte em Campinas. Cada quilo arrecadado representa um gesto de cuidado com quem mais precisa”, afirmou. Ela também agradeceu às empresas, parceiros institucionais e à imprensa pelo apoio à ação.

A edição deste ano contou com a participação do Portal Sampi Campinas, que integrou a rede de divulgação e mobilização da campanha.