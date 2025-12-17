A Campanha Natal sem Fome 2025, realizada em Campinas, foi encerrada na segunda-feira, 15 de dezembro, com a arrecadação de 10.869 quilos de alimentos não perecíveis. A mobilização reuniu Prefeitura, Câmara Municipal, empresas, entidades e veículos de comunicação, fortalecendo as ações de enfrentamento à insegurança alimentar no município.
A secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou o alcance da iniciativa e o engajamento da cidade. “A campanha mostrou o quanto a solidariedade é forte em Campinas. Cada quilo arrecadado representa um gesto de cuidado com quem mais precisa”, afirmou. Ela também agradeceu às empresas, parceiros institucionais e à imprensa pelo apoio à ação.
A edição deste ano contou com a participação do Portal Sampi Campinas, que integrou a rede de divulgação e mobilização da campanha.
A arrecadação ocorre em um contexto de ampliação das políticas públicas voltadas à segurança alimentar. A partir de 2026, entra em vigor o II Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Plamsan), com validade até 2029, que estabelece metas para garantir acesso a alimentos de qualidade e à água potável, integrando políticas de saúde, educação e assistência social.
Entre as diretrizes do plano estão o fortalecimento da agricultura familiar e urbana, o incentivo à agroecologia, o apoio a cozinhas comunitárias e feiras solidárias, além da criação da Central Municipal de Processamento de Alimentos, voltada ao beneficiamento de produtos in natura, geração de renda e ampliação do acesso a alimentos frescos. O Plamsan também prevê a implantação de novos pontos públicos de água potável e uma cozinha comunitária voltada à população em situação de rua e grupos vulneráveis, com acompanhamento da Caisan e do Comsea.
Campinas mantém uma estrutura municipal consolidada de segurança alimentar, que combina abastecimento, transferência de renda, produção e oferta de refeições em larga escala. O Banco Municipal de Alimentos atende cerca de 17 mil pessoas por mês, enquanto o programa Campinas Solidária e Sustentável reúne 212 hortas urbanas, institucionais e comunitárias. Já o Nutrir Campinas beneficiou, apenas em 2024, mais de 86 mil famílias, somando modalidades emergencial e temporária, além do Cartão Nutrir, que garante um vale-alimentação mensal para famílias em situação de pobreza.
A rede pública também atua na alimentação escolar e assistencial. O Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE), em parceria com o PNAE, oferece cerca de 290 mil refeições diárias a estudantes. Em 2024, foram servidas ainda 109,8 mil refeições em abrigos municipais e 272,6 mil refeições transportadas para pessoas em situação de rua, migrantes e famílias atingidas por calamidades.
As ações são complementadas por programas estaduais e federais, como o Viva Leite, que atende em média 2.752 famílias por mês, o Restaurante Popular Bom Prato, com cerca de 80 mil refeições mensais, e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que envolve 61 agricultores da região e abastece 42 instituições locais.
A sociedade civil também desempenha papel relevante. A Cozinha Solidária São Marcos prepara aproximadamente 5.200 refeições mensais, enquanto o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) atendeu quase 299 mil pessoas em 2024. Já o Sesc Mesa Brasil beneficiou 5.371 famílias no mesmo período.